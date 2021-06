British Airways e Ryanair sono sotto inchiesta per scoprire se le aziende hanno violato le leggi sui consumatori non offrendo rimborsi ai clienti per i voli cancellati a causa della pandemia di COVID-19. La Competition and Markets Authority (Cma) sottolinea che le compagnie avrebbero dovuto emettere rimborsi per i viaggi cancellati quando gli aerei sono rimasti a terra a causa della pandemia. Gli investigatori scriveranno ad entrambe le compagnie aeree ed esamineranno anche se i rimborsi avrebbero dovuto essere dati quando i voli hanno avuto luogo ma i viaggi non essenziali sono stati vietati a causa delle restrizioni. Durante la pandemia, BA ha offerto buoni o riprenotazioni, mentre Ryanair ha fornito l’opzione di riprenotazione. Legalmente, i clienti hanno diritto a un rimborso in contanti entro 14 giorni.