L’Air Force americana congeda 27 piloti che si sono rifiutati di vaccinarsi. Si tratta, spiega l’Air Force, di piloti agli inizi di carriera e quindi giovani: nessuno di loro ha invocato un’esenzione religiosa o sanitaria. L’Air Force aveva concesso al suo personale fino al 2 novembre per la vaccinazione e in migliaia si sono rifiutati o hanno cercato di ottenere qualche tipo di esenzione. I 27 scaricati sono i primi congedati per motivazioni legate al vaccino per anti-COVID.