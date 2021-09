Sono attualmente 566 i medici che in Italia risultano sospesi perché non vaccinati contro la COVID-19. Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Sono stati sospesi 742 medici in totale ma 176 hanno poi regolarizzato la loro posizione comunicando l’avvenuta vaccinazione e sono stati «riammessi», cioè è stata revocata la sospensione. Sono 41 gli ordini dei medici territoriali hanno trasmesso i dati, che sono comunque in divenire.