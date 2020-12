(Aggiornato alle 19.15) - Ancora un fine settimana di sangue in Nigeria. In un attacco vicino a Maiduguri, capitale dello Stato di Borno, almeno 110 contadini sono stati sgozzati dai jihadisti di Boko Haram che li hanno attaccati nei campi di riso dove stavano lavorando nei pressi del villaggio di Koshobe.

«È l’attacco più violento contro civili innocenti quest’anno», ha denunciato Edward Gallon, il coordinatore delle Nazioni Unite per le questioni umanitarie nel paese. L’agguato è avvenuto sabato e in un primo momento si era parlato di 43 morti, poi il bilancio è salito a 70 e ancora a 110, ma è tutt’altro che definitivo.

Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha condannato la strage sottolineando che «l’intero paese è stato ferito da queste uccisioni prive di senso» ed esprimendo vicinanza alle famiglie delle vittime. Il governatore dello Stato di Borno, Babagana Zulum, ha chiesto al governo federale di dislocare un numero maggiore di militari e di altre forze di sicurezza per proteggere i contadini nell’area. Ma Buhari, che cinque anni fa aveva assicurato che Boko Haram era stato sconfitto, ha detto di aver dato tutto il supporto necessario alle forze armate per proteggere la popolazione.

Boko Haram non ha rivendicato l’attacco ma fonti locali e testimoni concordano nell’attribuire la strage al gruppo armato attivo nel nord-est del Paese che dai primi anni 2000, quando si è formato, ha massacrato almeno 36’000 persone e ha costretto altri due milioni ad abbandonare le loro case. Questa volta sarebbe stata una sorta di vendetta dei jihadisti contro i contadini che avrebbero preso e disarmato un loro miliziano e passato informazioni su di loro ai militari. Agricoltori, pescatori, raccoglitori di legna sono regolarmente presi di mira dalla formazione islamica armata che li accusa di trasmettere informazioni all’esercito o di non pagare «l’imposta» jihadista, una sorta di pizzo obbligatorio per poter lavorare in molte zone del Borno.