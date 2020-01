Novak Djokovic è sceso in campo agli Australian Open indossando una felpa con le iniziali e i numeri 8 e 24 in onore del campione del basket. In un’intervista a fine partita il numero due del mondo si è commosso ricordando la stella dei Lakers: «Un’ispirazione per me e per molti altri. Kobe mi ha aiutato in un momento di difficoltà».