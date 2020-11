Uno dei sospetti fermati nell’inchiesta sulla strage nella cattedrale di Nizza aveva seguito il percorso migratorio fra Tunisia, Italia e Francia insieme con Brahim Issaoui, il ventunenne che ha ucciso tre persone giovedì nell’attentato in chiesa.

Lo scrive questa sera Le Parisien citando fonti dell’inchiesta e precisando in particolare che il tunisino di 29 anni, fermato a Grasse sabato, era sulla stessa imbarcazione di Brahim, arrivata dalla Tunisia a Lampedusa lo scorso 21 settembre.

I due hanno continuato a fare lo stesso percorso in Italia prima di arrivare in Francia, anche se non si sa se il loro arrivo sul suolo francese sia avvenuto contemporaneamente.