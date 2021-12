«Uno sforzo coordinato è necessario» e le restrizioni «devono essere basate su criteri oggettivi, non devono danneggiare il funzionamento del mercato unico e non ostacolare in maniera sproporzionata la libertà di circolazione tra gli Stati membri o di viaggiare in UE». È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio UE, che «sottolinea l’importanza di un approccio coordinato» anche sulla «validità del Green Pass». Per rispondere all’aggravarsi della situazione epidemiologica e all’emergere della variante Omicron la vaccinazione resta «vitale», il completamento del ciclo e dei richiami è «essenziale e urgente», la lotta contro la disinformazione è «cruciale». Oltre a tutto questo va «portata avanti» la strategia UE sui trattamenti anti-COVID, inclusa la possibilità di appalti congiunti per le terapie.