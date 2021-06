«È vero, il campo di calcio non ha nulla a che vedere con la politica. Si tratta di persone, di equità, di tolleranza. È per questo che l’Uefa manda un brutto segnale».

Orban si rifiuta di vedere la partita

Il premier ungherese Viktor Orban ha annunciato che non assisterà alla partita degli Europei tra Ungheria e Germania in programma stasera a Monaco dopo le polemiche legate alla legge che limita i diritti Lgbti nel suo Paese. Lo riferiscono media internazionali. L’Uefa ha vietato all’Allianz Arena di colorarsi dei colori arcobaleno in occasione della partita, ma il capitano della squadra tedesca, il portiere Neuer, ha annunciato che giocherà con la fascia al braccio degli stessi colori. «Che lo stadio di Monaco o di un’altra città europea siano illuminati con i colori dell’arcobaleno non è una decisione che spetta allo Stato», ha affermato Orban all’agenzia Dpa, chiedendo alla politica tedesca di accettare la decisione della Uefa. Anche a Budapest i colori arcobaleno fanno parte delle strade delle città.