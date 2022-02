In sintonia con il giudice, una giuria di New York ha dichiarato il non luogo a procedere contro il «New York Times» in una causa per diffamazione intentata dall’ex governatrice dell’Alaska Sarah Palin.

I giurati hanno valutato che i legali della Palin non hanno offerto prove sufficienti per dimostrare la malafede del giornale che, in un editoriale, corretto dopo meno di 24 ore, aveva collegato la retorica della Palin a una sparatoria del 2011 in Arizona in cui sei persone rimasero uccise e l’allora deputata Gabby Gifford fu gravemente ferita.

È la seconda volta questa settimana che la causa della Palin viene rispedita al mittente. Ieri il giudice Jed Rakoff aveva annunciato che avrebbe archiviato il procedimento anche nel caso in cui la giuria avesse deliberato a favore della ex governatrice.

La Palin farà sicuramente appello. I suoi legali e quelli del New York Times avevano presentato le loro argomentazioni venerdì e da ieri la giuria era riunita in camera di consiglio. L’azione legale dell’ex governatrice era un raro esempio di querela per diffamazione contro un grosso giornale ed è considerata un importante banco di prova da parte degli esperti di Primo Emendamento e di libertà di stampa.

Kenneth Turkel, il legale della Palin aveva argomentato che il giornale aveva agito irresponsabilmente quando in modo scorretto aveva collegato la retorica della Palin alla sparatoria e, andando oltre, aveva definito troppo ampie le norme che proteggono la stampa da errori in buona fede. Un personaggio pubblico come la Palin deve attualmente dimostrare che, da parte dei giornalisti che hanno pubblicato informazioni errate, c’è stata «vera malizia».

Il New York Times non ha perso una causa per diffamazione in un tribunale americano negli ultimi 50 anni.

