Il Nobel per la Chimica è stato assegnato Benjamin List e David W.C. MacMillan per la scoperta di un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace.

Benjamin List, 53 anni, è nato in Germania, a Francoforte, dove si è laureato nel 1997. Attualmente dirige il Max Plank Institute specializzati per la ricerca sulla catalisi. David W.C. MacMillan ha la stessa età, 53 anni, ed è nato nel 1968 in Gran Bretagna, Bellshill. Ha studiato negli Stati Uniti, dove si è laureato nel 1996 nell’Università della California a Irvine e attualmente insegna nell’Università di Princeton.