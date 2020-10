La poetessa americana Louise Gluck, Premio Nobel per la Letteratura 2020, è nata nel 1943 a New York e vive a Cambridge, nel Massachusetts dove insegna inglese alla Yale University, New Haven, Connecticut.

Nelle sue poesie affronta le illusioni del sé. Gluck cerca l’universale, e in questo si ispira ai miti e ai motivi classici, presenti nella maggior parte delle sue opere. Le voci di Didone, Persefone ed Euridice - gli abbandonati, i puniti, i traditi - sono maschere di un sé in trasformazione, tanto personale quanto universalmente valido.

Tra le sue raccolte, che l’hanno fatta paragonare a Emily Dickinson, ‘Il trionfo di Achille’ (1985) e ‘Ararat’ (1990), The wild Iris (1992, uscito in Italia per Giani Editore con il titolo L’iris selvatico), Averno (2006, edito in Italia da Dante & Descartes).