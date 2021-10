I giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov sono i vincitori del Nobel per la pace 2021. Il Nobel per la pace ai due giornalisti, la filippina Maria Ressa ed il russo Dmitry Moratov, sono assegnati «per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura», ha reso noto oggi il Comitato norvegese per il Nobel.