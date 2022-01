Non chiamatelo albergo. Gli ospiti del Park Hotel, a Melbourne, non sono viaggiatori d’affari né turisti. C’è un giocatore di tennis, Novak Djokovic. Il più forte del ranking ATP. Ma ci sono soprattutto rifugiati e richiedenti l’asilo. Sognavano una vita diversa. Un nuovo inizio. In Australia. Si ritrovano confinati e, per certi versi, condannati da un Paese che – al contrario – dovrebbe proteggerli. Le loro storie, tremende, stanno emergendo con forza in questi giorni. E il merito, paradossalmente, è proprio di «Nole». Senza la sua sceneggiata, gli occhi del mondo non si sarebbero posati su questa struttura, una sintesi perfetta della politica australiana in materia di asilo e immigrazione. È «una vergogna nazionale», sintetizzano alcuni attivisti.

Pubblicità sgraditaL’Australia, va da sé,...