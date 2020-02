L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) invita alla cautela, dopo l’annuncio cinese sui farmaci che sarebbero in grado di inibire il coronavirus nelle cellule in vitro: l’Abidol e il Darunavir. Secondo l’Oms: «Non esistono ancora terapie efficaci contro il 2019-nCoV» e attraverso il portavoce Tarik Jasarevic si ricorda «che solo studi su larga scala possono essere efficaci e sicuri. E sviluppare terapie o vaccini contro patogeni come questo di solito prende anni. Prima bisogna affrontare lunghe sperimentazioni e passare attraverso anche qualche sconfitta». Sono dunque incerti i tempi per lo sviluppo di una cura efficace. Il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, ha parlato di «almeno 8-10 mesi» per sviluppare un vaccino. «Attualmente i vaccini non possono essere sviluppati in tempi brevi. Il vaccino viene sviluppato almeno in 8-10 mesi, e questa è solo la fase iniziale, senza prove cliniche», ha spiegato il ministro.