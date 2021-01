(Aggiornato alle 19.40) «Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai» la vittoria: il presidente in carica degli USA Donald Trump ha esordito così davanti ad alcune migliaia di fan radunatisi nel parco a sud della Casa Bianca per la manifestazione «Save America» (salva l’America) contro i brogli.

«Fermeremo il furto» dei voti, ha detto, usando lo slogan «stop the steal». Trump ha ribadito di aver vinto con 75 milioni di voti, «di gran lunga più della prima volta», mentre Joe Biden ne ha avuti 80 milioni con i computer. Il presidente ha attaccato i media, «il problema più grande», e Big Tech. «Se Mike Pence fa la cosa giusta vinciamo le elezioni»: arringando i suoi fan l’inquilino della Casa Bianca ha rafforzato le pressione sul vicepresidente perché oggi ribalti la vittoria di Joe Biden quando il Congresso si riunirà sotto la sua presidenza per certificarla.

Nel suo comizio contro i brogli Trump ha attaccato come «deboli» i repubblicani che oggi al Congresso intendono certificare la vittoria di Biden.

Ha pure denunciato che anche i ballottaggi in Georgia per il Senato vinti dai democratici sono stati «rubati», «truccati». «Questa volta è andata un po’ meglio perché avevamo più occhi per controllare le elezioni ma sono riusciti a truccarle lo stesso», ha detto.

Mike Pence respinge l’idea di capovolgere il risultato

Il vicepresidente Mike Pence ha respinto l’invito del presidente in carica Donald Trump a capovolgere il risultato elettorale in Congresso. «La presidenza appartiene agli americani. Non ritengo che i padri fondatori volessero investire il vicepresidente con l’autorità unilaterale di decidere quali voti devono essere contati e quali no», ha affermato Pence in una nota sul conteggio dei voti elettorali.

Gli alleati di Trump si oppongono alla ratifica dei voti in Arizona

Gli alleati del presidente degli USA in carica Donald Trump in Congresso si oppongono alla ratifica dei voti dei grandi elettori dell’Arizona, dopo che quelli dell’Alabama e dell’Alaska sono stati certificati. A presentare l’opposizione è il senatore repubblicano Roy Blunt.

L’obiezione fa sì che la sessione congiunta del Congresso venga interrotta, con la Camera e il Senato che tornano nelle rispettive aule per una discussione che può durare fino a due ore. Nel corso del processo di ratifica sono attese diverse interruzioni analoghe, almeno per gli Stati Georgia e Pennsylvania.

