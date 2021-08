Luci e casse spente in pista a causa delle norme anti Covid, ma il Billionaire di Porto Cervo non perde il suo smalto: riaperto da appena dieci giorni, il più celebre club estivo della Costa Smeralda registra un costante «tutto esaurito».

Il risultato è stato il consolidato sold out per dieci sere di fila e per i giorni a venire. Da qui all’ultimo giorno di apertura, il 28 agosto, prenotare un tavolo per far parte della «Billionaire Experience» rischia di essere una vera impresa.