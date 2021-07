Gli operatori sanitari, specie quelli a più a contatto con i pazienti come gli infermieri, tra i primi ad essere vaccinati contro la COVID, temono che la copertura vaccinale si stia avvicinando alla scadenza e chiedono con forza la terza dose. Ma gli enti regolatori e gli scienziati frenano: è troppo presto per dire con certezza che gli anticorpi sviluppati con la malattia o in seguito alla somministrazione dell’immunizzante e la memoria immunitaria a livello cellulare scompaiano dopo solo un anno.

Le autorità sanitarie statunitensi, i Centers for Disease Control and Prevention e la Food and Drug Administration, hanno risposto ufficialmente ai dubbi: gli americani che hanno già ricevuto due dosi non devono sottoporsi ad una terza somministrazione, nonostante il diffondersi delle nuove varianti. Stessa posizione dell’Agenzia europea del farmaco (EMA) secondo la quale al momento «è troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una dose di richiamo, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne di immunizzazione e dagli studi in corso per capire quanto durerà la protezione dai vaccini».

E anche dall’Oms arriva una precisazione sullo stesso tenore: «Non sappiamo se saranno necessari vaccini di richiamo per mantenere la protezione contro la COVID-19 fino a quando non verranno raccolti ulteriori dati», ha affermato l’OMS in una dichiarazione alla CNN, parlando di «dati disponibili limitati su quanto tempo duri la protezione dalle dosi attuali, e se una dose di richiamo aggiuntiva sia vantaggiosa e per chi». In ogni caso, le aziende farmaceutiche sono andate avanti con la sperimentazione clinica.

Pfizer e BioNtech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie di USA e UE l’autorizzazione per la terza dose. Insomma, se dovesse rendersi necessaria, sarà a disposizione dei Paesi che l’autorizzeranno.

©CdT.ch - Riproduzione riservata