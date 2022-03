«Non è vero che le sanzioni non producono mai effetti»

È ancora possibile fermare Putin che ormai dà segnali di follia? Abbiamo sentito il parere di Mario Del Pero, professore di Storia Internazionale all’Institut d’études politiques/SciencesPo a Parigi.

L’uso su vasta scala dell’esercito e la minaccia nucleare fanno di Putin un personaggio inquietante. Vi è chi fa dei paralleli tra l’attacco all’Ucraina e l’inizio dell’era Hitler. Un’esagerazione?«Non so se sia un’esagerazione, è il parallelo storico che mi sembra molto forzato. Da storico non amo le analogie con episodi del passato in quanto la Storia cambia e le situazioni sono diverse. Non mi sembra che Putin abbia dichiarato volontà egemoniche planetarie, come fece Hitler. Detto questo, oggi in Europa vi è una situazione oggettivamente nuova che alza la soglia del pericolo di molto, visto che...