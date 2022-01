Non porta la mascherina, arrestato latitante in Polonia

Il mancato uso della mascherina si è rivelato un errore fatale per un omicida in Polonia che per ben due decenni era riuscito a sottrarsi alla giustizia. L’uomo, ha detto la polizia, è infatti stato arrestato in seguito a un controllo effettuato in un grande magazzino dagli agenti, che erano intervenuti perché lo avevano visto senza il dispositivo di protezione anti-Covid.