Nessun uomo è un’isola. Ad eccezione di Mauro Morandi. Unico abitante e guardiano di Budelli, nell’arcipelago della Maddalena all’estremo nord della Sardegna. Attorno a lui soltanto natura. Incontaminata. Maestosa. «Mostruosa, anche» sottolinea il diretto interessato, 81 anni di cui 31 in solitaria.

Circondato dal mare e con i venti a fargli compagnia. «Mi chiamate tutti adesso che è scoppiata l’emergenza coronavirus» dice Mauro con fare divertito. «Ma io qui non posso ammalarmi. Non verrò mai contagiato. Sono lontano dalla società». È così dal 1989, quando assunse l’incarico sostituendo il precedente guardiano. «Vivere su un’isola deserta è un sogno. Era il mio sogno, soprattutto. A Budelli ci arrivai per caso, in barca. L’idea infatti era quella di andare in Polinesia. Questo posto mi piacque...