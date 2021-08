Insomma sembrava un capitolo chiuso nel processo di orientalizzazione dell’ISIS iniziato dopo le cocenti sconfitte in Medio Oriente e Nord Africa, che hanno spinto l’organizzazione a ricostituirsi tra le montagne afghane piuttosto che in Indonesia e nelle Filippine. Un fenomeno che ha determinato non solo l’arrivo di decine di reduci nelle province remote dell’Afghanistan e del Pakistan, ma anche un afflusso costante di migliaia e migliaia di dollari che ha garantito alla costola del Khorasan la capacità di insinuarsi tra le maglie del conflitto afghano e di fare proseliti man mano che si delineava l’accordo di Doha tra i talebani, bollati come traditori, e gli USA.

Poi è arrivato lo «straniero»: lo scorso anno l’ISIS - attraverso un organo di propaganda nato per l’occasione, radio Voice of the Khorasan - aveva nominato leader Shabab al-Muhajir, il primo capo non afghano o pachistano, come indicato dal nome. Nato in Siria o Iraq, avrebbe un passato da combattente tra le file di al Qaeda proprio in Afghanistan e Pakistan. Il profilo delinea una personalità senza scrupoli, un veterano esperto soprattutto nei combattimenti in aree urbane. E proprio a lui sarebbe da imputare la resurrezione dell’ISIS.