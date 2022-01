«Abbiamo cercato in ogni modo di non violare alcuna legge, ma non riusciamo più a vedere le linee seguite dalle forze dell’ordine, e non ci sentiamo più al sicuro nel nostro lavoro», ha dichiarato Chris Yeung, cofondatore del sito ed ex presidente dell’Associazione dei giornalisti di Hong Kong, annunciando la chiusura. «I giornalisti sono anche esseri umani con famiglie ed amici», ha aggiunto, precisando che la polizia non si era messa in contatto con la redazione, ma che si è deciso per lo stop dopo aver visto cosa è successo ad altri media. «Possiamo lavorare su notizie ‘prudenti’? Non so neanche cosa siano», ha notato la direttrice Daisy Li, anche lei ex presidente dell’Associazione della stampa.