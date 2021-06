Numerose manifestazioni, alcune segnate da gravi episodi di violenza, si sono svolte ieri in Colombia in occasione del secondo mese di proteste antigovernative cominciate il 28 aprile, durante le quali, secondo dati raccolti da organismi sociali, sono morte una settantina di persone.

Comunque, le proteste che continuano da due mesi si sono trasformate nella più importante mobilitazione antigovernativa della storia recente colombiana, mettendo a dura prova la capacità della polizia di rispettare il diritto di libera manifestazione. Non sono mancati in questo senso eccessi, tanto che l’organizzazione statunitense Human Rights Watch (Hrw) ha accusato gli agenti dell’Esmad di essere responsabili di almeno 20 omicidi intenzionali di manifestanti.

Abbattuta a Barranquilla la statua di Colombo

Alcuni manifestanti, scesi in piazza in occasione della mobilitazione per il secondo mese di proteste antigovernative in Colombia, sono saliti sul piedistallo della statua collocata su una piazza di fronte alla chiesa del Carmen, e ne hanno facilitato l’abbattimento utilizzando delle corde.