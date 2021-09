«Non rinunceremo mai alla lotta per la libertà e per la giustizia», ha scritto il figlio del leggendario «Leone del Panshir», il generale Massoud. «La lotta in Panshir e ad Herat, con le nostre coraggiose sorelle, dimostra che il popolo non ha rinunciato a rivendicare i suoi diritti e non teme alcuna minaccia», ha incalzato, secondo quanto riportato da Tolo news.