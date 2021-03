Nel promettente quanto volatile mondo delle criptovalute può capitare che il messaggio pubblicitario di un fantasioso «sistema d’investimento» che li utilizzerebbe per garantire facili guadagni, sfrutti illegalmente il nome di personalità conosciute e di successo per attirare clienti in una chiara truffa. Vittima ignara di questo metodo d’adescamento - pubblicizzato via social media e indirizzato ai potenziali investitori sul web - è stato negli scorsi giorni l’imprenditore ticinese Fabio Regazzi.

Il banner

Per cominciare, il banner della non meglio specificata società «Nemoaps.com» (che per alcuni giorni è stato visibile su Twitter all’indirizzo @nemoapscom sottoforma di publiredazionale) ha attribuito a Regazzi la presenza in studio «settimana scorsa» al Late Night Berlin, una trasmissione...