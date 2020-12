Con una crisi di Governo in corso ancora da sbrogliare e il Governo di Benjamin Netanyahu che vacilla dopo il voto di sfiducia sostenuto anche dal leader di Blu e Bianco Benny Ganz, Israele è tornato sotto i riflettori internazionali. Ma a far discutere di più anche all’estero, in queste giornate tormentate, sono le cupe vicende legate alla serie di morti tra le alte personalità del regime iraniano nelle quali Israele è sospettato di avere avuto un ruolo, nonostante le smentite ufficiali. Dopo l’assassinio del generale Qasem Soleimani, capo delle forze Quds (le unità speciali delle Guardie della rivoluzione islamica), il 3 gennaio scorso da parte della CIA in collaborazione con i servizi segreti israeliani del Mossad, il 29 novembre è stato ucciso lo scienziato Mohsen Fakhrizadeh. Fisico di...