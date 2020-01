A fare i titoli dei giornali, sul fronte dei nuovi allarmi sanitari, è il nuovo coronavirus (2019-nCoV), della stessa famiglia della Sars i cui casi continuano ad aumentare in Cina, nella città di Wuhan dove il virus è apparso alla fine del 2019. Ad oggi le vittime in Cina sono almeno 26 mentre i casi di contagio sono 897. Si segnalano alcuni casi anche fuori dalla Cina, per esempio negli USA e in Francia. Ma i virus di cui non si parla possono fare di peggio. Ecco una carrellata di malattie da tenere sott’occhio.

Influenza

L’ondata di influenza invernale ha superato la soglia epidemica in Svizzera solo nella seconda settimana di gennaio. Due anni fa l’epidemia era già scoppiata in dicembre. Secondo i dati del sistema di notifica Sentinella, l’influenza in Svizzera comporta ogni anno dalle 112.000 alle 275.000 consultazioni mediche. Le complicazioni della malattia causano diverse migliaia di ricoveri ospedalieri e diverse centinaia di morti.

HIV

Se ne parla molto meno perché i farmaci consentono di tenerlo sotto controllo, ma l’AIDS non è ancora sparito. Per la prima volta in 19 anni è stato di recente scoperto un nuovo ceppo del virus Hiv, dello stesso gruppo di quelli che stanno causando la pandemia globale. Il nuovo sottotipo, chiamato Hiv-1 gruppo M sottotipo L, è raro, ed è stato trovato dai ricercatori della multinazionale farmaceutica Abbott. Dall’inizio della pandemia sono stati infettati 75 milioni di persone, e 37,9 milioni convivono oggi con il virus.

Encefalite equina

All’inizio dello scorso ottobre negli USA erano segnalati 11 morti a causa di un raro virus che si diffonde attraverso le zanzare: l’Eastern Equine Encephalitis. Quest’anno c’è stato un aumento insolito del numero dei casi segnalati e dei decessi: solitamente, infatti, ci sono solo da 5 a 10 casi nel USA ogni 12 mesi, con circa il 30% di questi che portano alla morte.

Dengue

In agosto nelle Filippine è stata decretata un’epidemia nazionale di Dengue. Colpa di un forte aumento dei decessi causati dal virus nel Paese. In quel momento almeno 622 persone avevano perso la vita e al 20 luglio erano registrati almeno 146.000 casi, il 98% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Riguardava anche altri paesi asiatici, come la Malesia, il Vietnam e il Bangladesh.

Epatite

Una malattia particolarmente letale nel vecchio continente pare invece essere l’epatite, nelle sue varie forme. Sono infatti 4,7 milioni gli europei cronicamente infetti da epatite B, 3,9 milioni di epatite C e ne muoiono più a causa dell’epatite B e C che per l’AIDS e la tubercolosi combinate.

Malaria e Ebola

Dieci Paesi hanno visto crescere la malaria nel 2017 quando, globalmente, il numero di casi era intorno ai 219 milioni, con circa 435 mila morti. L’epidemia di Ebola continuava ad estendersi in Congo quest’estate. Per l’OMS le vittime sono oltre 1900.

