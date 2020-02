Dopo la nuova panne che la scorsa notte ha colpito le reti Swisscom rendendo inaccessibili per più di un’ora perfino i numeri di emergenza, altri guasti sembrano essersi verificati anche all’estero. Un alto numero di segnalazioni di guasti si è infatti verificato in mattinata in Germania. A denunciare malfunzionamenti sono stati utenti delle reti tedesche Telekom, Vodafone, 1 & 1 e O2. Al mattino, sul portale «allestoerungen.de» sono infatti arrivati migliaia di reclami, legate in particolar modo alle connessioni di rete fissa e internet.