«Tra i personaggi in vista e dotati di autorità a livello mondiale - scrisse nel 2016, poco prima di morire, il sociologo Zygmunt Bauman - solo Jorge Mario Bergoglio ha compreso e definito in modo chiaro le priorità da affrontare», tra cui la lotta «contro l’ineguaglianza dilagante e profonda, contro la povertà e la sofferenza e l’umiliazione che provoca, insieme al rifiuto o alla mancanza di rispetto per la dignità umana, e quindi anche contro le loro cause». Il Papa giunto «dalla fine del mondo» ha rivoluzionato, in pochissimi anni, molti paradigmi del pensiero occidentale. Compresi quelli economici. Anzi, questi ultimi prima di altri. E ha scatenato reazioni fortissime. Soprattutto nei suoi avversari. I quali, per contrastarlo, hanno tirato fuori dagli armadi della storia del Novecento...