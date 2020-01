«Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme». Justin Bieber ha rivelato in un post su Instagram il suo momento difficile. «Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una merda, che ero sotto metanfetamine, ma non si sono rese conto che mi recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale», ha scritto in un lungo messaggio.