Gli attivisti di Antifa e altri gruppi di estrema sinistra hanno scatenato l’inferno in almeno tre città americane mentre a Washington era in corso la cerimonia di insediamento di Joe Biden.

La polizia ha inoltre subito diverse aggressioni. I rivoltosi di Antifa se la sono presa con l’ex presidente Donald Trump, ma anche con il neo comandante in capo. Scontri si sono svolti pure a Denver, in Colorado, dove gli antagonisti hanno bruciato una bandiera americana al grido «no Biden, no Harris».