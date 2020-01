L’Iran non ha intenzione di entrare in guerra con gli Stati Uniti. Lo ha detto l’ambasciatore di Teheran all’ONU, Majid Takht-Ravanchi, incontrando il segretario generale dell’organizzazione Antonio Guterres. Lo riferisce l’agenzia di stampa Isna.

Nel corso del colloquio, l’ambasciatore della Repubblica islamica ha anche espresso la sua condanna per la negazione del visto da parte americana al ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif per partecipare questa settimana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York, definendola una violazione dell’accordo tra USA e ONU.