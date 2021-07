Il primo ministro svedese Stefan Lofven, dopo la sfiducia del Parlamento , potrebbe tornare alla guida del Paese, per mancanza di alternative.

Il leader socialdemocratico il 21 giugno era diventato il primo capo di governo nella storia del Paese a essere sfiduciato da una maggioranza trasversale che andava dalla sinistra all’estrema destra, per un controverso progetto di legge sulla liberalizzazione degli affitti.

Oggi, tuttavia, il presidente del parlamento Andreas Norlen ha annunciato di avere «deciso di nominare Stefan Lofven primo ministro» dopo il tentativo a vuoto con Ulf Kristersson, il leader del più grande partito di opposizione di destra, il Partito dei Moderati, che ha constatato di non avere la maggioranza. Lofven, invece, ha assicurato di potercela fare. Quindi, a meno di sorprese, nel voto in programma mercoledì prossimo dovrebbe tornare in carica.