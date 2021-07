Il più caldo giugno di sempre in Nord America. Ma anche il secondo giugno più caldo mai registrato in Europa, il quarto nel mondo. Lo registra Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’UE, che monitora le temperature a livello globale attraverso un’analisi computerizzata che utilizza miliardi di misurazioni raccolte tra l’altro via satellite.

Secondo il professor Peter Stott del Met Office britannico, ciò che i metereologi trovano preoccupante è il margine con cui le temperature record vengono di volta in volta superate, ondata di calore dopo ondata di calore. In Canada e nel nord-ovest degli Stati Uniti, per esempio, in diverse città le precedenti temperature record sono state superate di ben cinque gradi Centigradi. Perfino superiore il margine registrato durante un’ondata di calore lo scorso anno in Siberia e uno studio dell’istituto meteorologico britannico ha riscontrato che il raggiungimento di tali temperature sia impossibile se non attraverso un fenomeno di cambiamento climatico causato dall’uomo.