Il lenzuolo. È questa l’immagine che la stampa italiana utilizza per descrivere la scheda sulla quale i romani esprimeranno le proprie indicazioni di voto il prossimo 3 ottobre. Per contenere i nomi dei 22 candidati sindaci e i simboli delle 40 liste in corsa per il consiglio comunale capitolino, infatti, è servito un lenzuolo. Di carta. Una maxi-scheda, testimonianza concreta della confusione che regna nella politica della Città eterna.

Al di là dei nomi più noti, gli stessi sui quali si concentreranno le preferenze degli elettori - almeno stando ai sondaggi - la galleria degli aspiranti sindaci sembrerebbe essere lo specchio di un territorio privo di bussola. E in forte crisi di rappresentatività.

Dato per certo che la quasi totalità di questi sindaci in pectore non andrà oltre la frazione decimale, c’è da chiedersi il motivo della loro candidatura. Voglia di visibilità? Ambizione fuori dall’ordinario? Sprezzo del ridicolo? O, perché no, fiducia incrollabile nelle virtù della democrazia? Ogni ipotesi potrebbe avere un senso. Certo è che, una volta spente le luci del proscenio elettorale, nessuno di questi carneadi ottobrini troverà più spazio sui giornali, in radio e TV o sul Web. Resisteranno sicuramente sui social, ciascuno nel proprio regno autocelebrativo. Ma questa è un’altra storia.

Rimane il fatto che nomi e simboli della competizione si prestano magnificamente a un’analisi di costume. Rivelano molto più loro della società italiana di quanto possano fare altre situazioni. Prendiamo ad esempio l’avvocato Gian Luca Grismondi, campione del pensiero malinconico di destra. Si candida per il Movimento Sociale e non nasconde le sue simpatie mussoliniane. Propone per i concittadini colonie estive, case popolari e lo studio del fascismo sin dalle elementari, perché «l’antifascismo - dice - si fonda sull’ignoranza».

A fronte di un reduce culturale e politico del ventennio, sono almeno 4 i nostalgici della falce e del martello: Cristina Cirillo, segretaria romana del PCI; il sociologo 69 enne Francesco Grisolia, già militante di Sinistra Rivoluzionaria e ora candidato con il Partito Comunista dei Lavoratori; Micaela Quintavalle, sindacalista ed ex autista dei bus del servizio pubblico, portabandiera del Partito Comunista; e la ginecologa Elisabetta Canitano, 66 anni, esponente di Potere al Popolo. Accanto alle bandiere rosse, torna a garrire nelle piazze pure il vessillo arcobaleno, sostenuto a viso aperto e con coraggio da Fabrizio Marrazzo, 44 anni, ingegnere gestionale candidato del Partito Gay LGBT+: in una Roma omofoba, dove i raid contro gli omosessuali sono frequenti, quello di Marrazzo non è un gesto da poco.

Ovviamente, dal mazzo affollato dei possibili sindaci, spuntano fuori anche jolly dal sorriso beffardo. Ad esempio, la Lista Nerone di Sergio Iacomoni, che si fa ritrarre sui manifesti elettorali nei panni dell’imperatore romano. O il Partito delle Buone Maniere del dottor Seduction, al secolo Giuseppe Cirillo, 69 anni, psicologo e sessuologo, fondatore di una scuola di corteggiamento. Per non parlare del Movimento 3 Verità di Luca Teodori, contrario - ça va sans dire - ai vaccini e al green pass.

