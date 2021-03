Bill Gates dice di «non essere un messaggero ideale» sul cambiamento climatico, a causa della sua alta impronta carbonica. Tuttavia, il co-fondatore di Microsoft e della Fondazione Gates ha appena pubblicato un libro importante sulla decarbonizzazione dell’economia e della società.

È un libro ottimista, centrato sulle soluzioni tecnologiche. Parla degli strumenti che già abbiamo, come l’energia solare o eolica; di nuove tecnologie da sviluppare, come il cemento e l’acciaio “puliti” o i sistemi per lo stoccaggio di energia rinnovabile sul lungo periodo; nonché della variabile economica, che Gates considera essenziale e per la quale introduce il concetto di “Green Premium”. Il messaggio centrale, semplificando, è che evitare un disastro climatico planetario sarà difficile ma possibile: c’è un...