A sei anni dagli abusi subiti, Zhou Xiaoxuan, nota online con il soprannome di Xianzi, è alla fine riuscita a portare in tribunale Zhu Jun, tra i più noti conduttori tv della Cina, con l’accusa di molestie sessuali.

L’udienza di oggi, a porte chiuse alla Corte di Haidian, a nord di Pechino, è in grado di diventare un caso storico che, secondo gli analisti, potrebbe definire il futuro del movimento #MeToo nel Paese. Zhu, da parte sua, ha negato gli abusi che risalgono al 2014 e ha a sua volta citato in giudizio la donna e una ONG che l’ha sostenuta in questi anni per danni alla sua reputazione e al suo benessere mentale.

Xianzi, in vista dell’udienza, ha detto alla BBC che qualunque cosa accada, non avrà rimpianti. «Se vinco, questo incoraggerà molte donne a farsi avanti e a raccontare le loro storie; se perdo, continuerò a fare appello fino a quando non ci sarà giustizia».

Nell’estate del 2018, poco dopo l’indignazione mondiale per il caso Harvey Weinstein, Xianzi decise di scrivere la sua storia in cinese sul suo account WeChat, anche per mostrare solidarietà a un’amica d’infanzia che era stata vittima di uno stupro. Nel racconto di 3.000 parole l’allora 25.enne rivelò che durante uno stage all’emittente statale CCTV nel 2014 Zhu l’aveva molestata sessualmente. Si era rivolta alla polizia, scrisse, ma le sue accuse non furono prese sul serio vista l’importanza dell’accusato.

Il post invece diventò virale su internet dopo che una sua amica, attivista di una ONG, lo ha ripubblicato sul suo account pubblico di Weibo. A quel punto, il termine «molestie sessuali» era diventato familiare sui media cinesi grazie al movimento #MeToo negli Stati Uniti, in Europa e a un piccolo numero di cause vinte in Cina. Nel gennaio dello stesso anno, un’università di Pechino licenziò, caso rarissimo, un professore accusato di molestie sessuali su un’ex studente.

La legge cinese vieta la cattiva condotta sessuale sul posto di lavoro, ma fino a poco tempo fa non esisteva una definizione legale di ciò che costituisce la «molestia sessuale». Secondo il Beijing Yuanzhong Gender Development Center, una ONG locale, tra gli oltre 50 milioni di verdetti dei tribunali cinesi disponibili al pubblico tra 2010 e il 2017, solo 34 sono legati a molestie sessuali, di cui solo due con le vittime che hanno citato i presunti molestatori senza successo per «mancanza di prove».

A maggio, i legislatori cinesi hanno introdotto un nuovo codice civile che entrerà in vigore il primo gennaio 2021, in cui la molestia sessuale viene definita come ciò che «viene compiuto contro la volontà di un altro con mezzi come parole, testo, immagini o condotta». I critici sostengono che sia ancora insufficiente, ma il caso di Xianzi potrebbe dare una spinta importante anche al movimento #MeToo in Cina.

©CdT.ch - Riproduzione riservata