È cominciata questa mattina una tappa importante per il cantiere di Notre-Dame, quella che permetterà di smontare l’impalcatura incendiata e rimasta gravemente compromessa dalle fiamme divampate il 15 aprile 2019.

Una squadra di operai ha cominciato a salire, intorno alle 9:45, all’interno dell’impalcatura, a bordo di un ascensore. «In una operazione come questa, è come a bordo di un missile prima del decollo, è il ‘check up finale’ prima» dell’ingresso nel vivo delle operazioni, ha detto il delegato generale della fondazione Notre-Dame.