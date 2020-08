Tre violenze sessuali e una quarta non riuscita. Una notte da incubo per quattro donne a Sondrio. È un egiziano di 26 anni, nato a Segrate, nell’hinterland di Milano, in attesa di rinnovo di permesso di soggiorno, incensurato, il giovane ritenuto responsabile degli abusi, arrestato nella serata di ieri dagli investigatori della sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile della questura del capoluogo della Valtellina.

Un’indagine-lampo perché le aggressioni alle donne, fra i 19 e i 54 anni, risalgono alla notte del 2 agosto in alcune vie del centro città. Stavano rincasando sole, dopo una serata trascorsa con amici, in un Comune solitamente tranquillo, quando sono state prima avvicinate con una scusa (accensione di una sigaretta), poi a lungo seguite e, infine, aggredite.

«Ha aspettato che passassero in zone poco illuminate e in aree in quel momento prive di possibili altri testimoni. Fra l’1.45 e le 3.20 del mattino», ha spiegato il dirigente della Mobile, Carlo Bartelli, in conferenza stampa. Solo la grande prontezza di spirito e la loro decisa reazione ha evitato alle vittime di subire una violenza più pesante. «Una donna a fatica è riuscita a entrare in casa - ha sottolineato Lucia Vitali, dirigente delle Volanti - perché lo sconosciuto aveva saputo introdursi nell’androne del palazzo in cui vive».

La tempestività delle denunce è stata fondamentale per il buon esito delle indagini, come pure la presenza di un efficiente sistema di videosorveglianza. La stessa notte della prima denuncia gli equipaggi delle Volanti avevano identificato chi, a quell’ora di notte, si trovava per strada e fra gli stranieri controllati c’era stato anche il 26.enne egiziano, residente a Montagna di Valtellina (Sondrio). Faceva lavori saltuari per un ortofrutta.

«Il giudice Antonio De Rosa è stato molto rapido nell’emissione del provvedimento restrittivo in carcere su richiesta del pubblico ministero Chiara Costaiola - ha aggiunto Agostino Gallo, vicequestore - perché ha ravvisato l’azione predatoria del nordafricano non escludendo, pertanto, che avrebbe potuto tornare a colpire con le stesse modalità nel prossimo fine settimana. Andava, dunque, subito fermato e così è stato per la sicurezza dell’intera città»

