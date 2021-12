La Libia da quasi 11 anni preda di divisioni e guerre civili ha vissuto un’altra notte di tensione che ha fatto temere un colpo di Stato da parte delle milizie, ma che poi si è risolta in una mera dimostrazione di forza nell’ambito di una lotta di potere a Tripoli. Quel che è certo è che in questo clima appare sempre più difficile tenere le elezioni il 24 dicembre, così come temuto - o sperato - dai più.

La mobilitazione di miliziani, resa ancor più inquietante dall’esplosione di colpi di arma da fuoco pur senza vittime o feriti, è avvenuta poche ore dopo che il generale Abdelkader Mansour si era insediato come nuovo comandante militare della regione di Tripoli su ordine del Consiglio presidenziale, il vertice della provvisoria struttura istituzionale libica. Il Consiglio, per piazzare Mansour, aveva appena licenziato il generale Abdelbasset Marwan, inbullonato in quel ruolo da diversi anni.

E proprio decine di miliziani sostenitori di quest’ultimo, almeno secondo media locali, a bordo di pick-up dotati di mitragliatrici hanno attraversato le principali arterie di Tripoli per poi attestarsi all’interno del perimetro della sede del governo del premier Abdel Hamid Dbeibah e vicino ad altri edifici istituzionali come il Consiglio presidenziale.

Mohammed al Menfi, il capo del Consiglio a guida haftariana quale contrappeso del premier misuratino insediato a Tripoli, ha chiesto l’intervento delle forze di sicurezza ed è stato trasferito in un imprecisato luogo al sicuro dopo aver ricevuto informazioni sul piano delle milizie di assaltare la sua abitazione. Parti della capitale sono rimaste senza elettricità, piombando nel buio.

«Non ci saranno elezioni presidenziali finché i nostri uomini saranno presenti. Tutte le istituzioni statali a Tripoli vanno chiuse», ha detto arringando i miliziani il leader della Brigata al-Samoud, Salah Badi, misuratino inserito nella lista nera del Consiglio di sicurezza dell’Onu dal 2018 per aver più volte tentato di spodestare l’allora Governo di unità nazionale di Fayez al Sarraj e di aver combattuto a Tripoli causando vittime civili.

Tutto sommato la scorribanda dei milizie è stata poca cosa rispetto agli scontri passati, come ad esempio quelli dell’agosto-settembre 2018 che causarono almeno 117 morti e 404 feriti. Si tratta però di un’ennesima campana a morto per il piano Onu di dare stabilità alla Libia trascinando le sue innumerevoli fazioni e riottose tribù ad elezioni presidenziali e parlamentari il 24 dicembre.

Analisti e diplomatici da giorni non credono più che si voti in quella data e attendono solo che qualcuno dia l’annuncio ufficiale. Nelle ultime ore un componente della Commissione elettorale libica (Hnec), Abubaker Marda, ha ammesso che tenere le elezioni già fra otto giorni «è diventato impossibile». Fra ricorsi e appelli, la Hnec del resto non ha ancora annunciato le liste finali dei candidati in cui dovevano spiccare il generale Khalifa Haftar, reduce da 14 mesi di assalto militare a Tripoli fallito l’anno scorso; il premier Dbeibah, che aveva promesso di non candidarsi pur di farsi nominare; e il figlio del colonnello Muammar Gheddafi, Saif al Islam, ricercato dal Tribunale dell’Aja per crimini contro l’umanità.

