«Se Biden rispetterà i suoi obblighi, adempiremo a nostra volta tutti i nostri impegni», ha dichiarato ieri il presidente iraniano Hassan Rohani facendo riferimento all’accordo sul nucleare iraniano del 2015.

Voluta dal presidente democratico Barack Obama, quell’intesa non era mai stata ratificata dal Congresso statunitense. Nel maggio 2018 il presidente Trump si era ritirato unilateralmente e aveva imposto nuove sanzioni che hanno messo in ginocchio l’economia iraniana. Dopo un anno esatto di attesa, durante il quale gli europei non hanno mosso foglia per timore di ripercussioni da parte di Washington, gli iraniani sono poco per volta venuti meno agli obblighi imposti dall’accordo nucleare. Ora, Rohani si dice disponibile a tornare al pieno rispetto dell’accordo sul nucleare iraniano.

