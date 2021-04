Le 18 donne che posavano completamente nude sul balcone di un appartamento in un grattacielo dell’elegante quartiere di Marina, a Dubai, il cui video ripreso da un altro edificio è diventato virale sul web, arrestate sabato scorso, sono tutte straniere e saranno espulse dall’emirato. Lo ha indicato l’ufficio per i media di Dubai in un tweet.