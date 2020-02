«Cos’è davvero scandinavo?»: inizia così lo spot della Sas, la compagnia di bandiera di Svezia, Danimarca e Norvegia, che ha scatenato l’ira dei sovranisti. Già, perché il video risponde che in realtà nulla è davvero scandinavo, ma «il meglio» è stato preso dall’incontro con culture diverse. Così si ringrazia la Grecia per la democrazia, gli USA per il movimento che ha dato voce alle donne e si scopre anche che la graffetta, in realtà, è stata un’idea statunitense e che persino la pasticceria danese deriva da quella austriaca.