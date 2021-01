Numeri in miglioramento: lunedì l’Italia si tingerà di giallo

Una boccata d’ossigeno per l’Italia, che tornerà in gran parte gialla da lunedì - a un anno dai primi casi importati di Covid-19 -, a partire da Lombardia e Lazio, con il livello minimo di restrizioni previste.

Per il governatore della Lombardia Attilio Fontana il passaggio in giallo «è un doveroso e giusto riconoscimento ai tanti sacrifici che i cittadini hanno compiuto in questi mesi e in queste settimane».