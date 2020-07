Potrebbero essere un po’ meno degli oltre 45.000 finora conteggiati - al momento record europeo in cifra assoluta - i morti di coronavirus registrati dalle statistiche della pandemia in Gran Bretagna. Almeno secondo alcune indicazioni che hanno indotto oggi Matt Hancock, ministro della Sanità del governo di Boris Johnson, a ordinare al Public Health England (Phe), agenzia di controllo della sanità pubblica in Inghilterra, una revisione immediata dei dati diffusi finora.