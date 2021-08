Nuova esplosione a Kabul, ma anche un raid USA

Alcuni testimoni riferiscono di un razzo che avrebbe centrato una zona residenziale nell’area di Khajeh Baghra a Kabul, non lontano dall’aeroporto. Sono stati pubblicati alcuni video che mostrano un’esplosione ma non si hanno ulteriori conferme. Anche l’emittente al-Arabiya, che posta il video di una colonna di fumo che si alza dall’area, l’esplosione sarebbe avvenuta nell’area dell’aeroporto. Su Twitter sono state condivise foto e video che mostrano una grande colonna di fumo.

Nella stessa giornata in cui si registra un’altra esplosione (con vittime civili) a Kabul, gli Stati Uniti hanno compiuto un raid nella stessa città, condotto con un drone che ha colpito un veicolo «con diversi kamikaze» che si stavano recando all’aeroporto. «Le forze americane hanno condotto un raid di autodifesa contro un veicolo a Kabul, eliminando un’imminente minaccia all’aeroporto di Kabul. Abbiamo fiducia nel fatto che il target sia stato colpito», scrive il Pentagono. «Significative esplosioni secondarie dal veicolo hanno indicato la presenza di una significativa quantità di materiale esplosivo», aggiunge il Pentagono, precisando che al momento non ci sono indicazioni di vittime civili.

Due episodi collegati?

Il raid USA contro un veicolo con diversi kamikaze dell’ISIS-K pronti ad attaccare l’aeroporto di Kabul e il razzo che ha colpito un quartiere a nord-ovest dello scalo, uccidendo - secondo la tv afghana Ariana - 6 persone, tra cui quattro bambini, sono «due incidenti che sembrano essere separati, anche se questo non è confermato». Lo riferisce il Guardian. Altri media internazionali, tra cui Sky News e BBC, evidenziano come non sia chiaro se i due episodi siano effettivamente separati tra loro.