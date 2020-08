Sei persone sono rimaste ferite e due sono morte in una nuova ondata di violenza a New York City. Secondo quanto riferito dalla polizia, una ragazza di 20 anni è stata pugnalata a morte ad Harlem (Manhattan): intorno alle 16.30 di ieri è stata trovata priva di vita con numerose coltellate in un appartamento a Washington Heights, sulla 163esima strada vicino ad Amsterdam Avenue. Una donna che si trovava nella stessa casa è stata fermata e sul luogo è stato trovato un coltello.