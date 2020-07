Secondo l’accordo, Kedrion fornirà alla Columbia il plasma di pazienti convalescenti da Covid destinato ad essere utilizzato per la produzione della terapia IgG messa a punto dalla stessa Kedrion e da Kamada Ltd, azienda biofarmaceutica israeliana. Questo plasma sarà testato dalla Columbia University contro le proteine virali per verificare il potere neutralizzante delle immunoglobuline iperimmuni, ovvero con alto titolo di anticorpi contro uno specifico organismo, in questo caso il Sars-Cov-2.