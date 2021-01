Una nuova variante del virus Sars-CoV-2 è stata isolata in California, uno degli Stati americani più colpiti dalla pandemia di Covid-19. La notizia è riportata da alcuni quotidiani statunitensi, fra i quali il New York Times, che citano il Dipartimento di sanità pubblica della California.

Dopo alcuni casi della variante inglese registrati recentemente in California, sarebbe stata isolata un’altra variante, chiamata L452R, in circolazione dal dicembre scorso e identificata per la prima volta nel marzo scorso in Danimarca.