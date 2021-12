La Commissione europea lancia le nuove regole a tutela dei rider e dei lavoratori delle piattaforme come Uber, Deliveroo e Glovo. Dalla definizione del livello di retribuzione e dell’orario di lavoro al codice di abbigliamento: nella sua comunicazione odierna Bruxelles stila una lista di criteri per inquadrare i lavoratori della gig economy come dipendenti e spingere la loro assunzione.

Con la proposta di direttiva, Bruxelles intende garantire il riconoscimento del corretto status legale alle persone che lavorano attraverso le piattaforme digitali - in tutto 28 milioni, destinate a raggiungere i 43 milioni nel 2025. Se la piattaforma soddisfa almeno due dei criteri stilati da Bruxelles, si presume che sia legalmente un datore di lavoro e debba regolarizzare i suoi lavoratori come dipendenti.

Questo garantirebbe agli stessi quei diritti occupazionali e sociali che ne derivano: il diritto a un salario minimo (ove previsto), alla contrattazione collettiva, all’orario di lavoro e alla tutela della salute, il diritto a ferie retribuite o un migliore accesso alla protezione contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione e le indennità di malattia, così come il diritto ai contributi pensionistici. L’onere della prova per contestare o confutare la nuova ri-classificazione cadrà interamente sulle multinazionali, che dovranno eventualmente provare in tribunale che non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato.